Un ex calciatore del Milan ha incontrato il presidente della società a Milano. Durante l’incontro, si è parlato della possibilità di un suo ritorno nel calcio, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle decisioni prese. La discussione si è svolta in un clima di riservatezza e non ci sono state dichiarazioni ufficiali. La questione riguarda un possibile coinvolgimento futuro nel mondo del calcio, ma al momento nessuna ufficialità è stata comunicata.

Probabilmente non c’è un tifoso del Milan contrario al suo ritorno, un ritorno ovviamente impossibile con questa proprietà. Con Cardinale e Furlani, in pratica quelli che lo hanno licenziato. Restando in tema, però, Maldini potrebbe sì tornare. Ma nel mondo del calcio. Non italiano, dove lo spazio per teste pensanti e uomini competenti è sempre più ristretto. Maldini in Turchia, chissà. Nelle ultime ore è emersa la possibilità Fenerbahce per la ‘Bandiera’ rossonera. Come rivelato da Maurizio Pistocchi, “Paolo Maldini sta valutando se rientrare nel grande calcio – scrive su X – nei giorni scorsi ha pranzato” in un noto ristorante di Milano “con il presidente del club turco, che punta sull’ingaggio di Maldini per strappare il titolo ai grandi rivali del Galatasaray”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il ritorno di Maldini: incontro a Milano col presidente

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