Il tennista ha optato per un completo firmato Cucinelli, scelto con cura per l'incontro con il Presidente della Repubblica. Il look si compone di un blazer chiaro e di una camicia con dettagli in tessuto naturale, che si distinguono per la qualità dei materiali e la semplicità elegante. La scelta di questo abbigliamento riflette l’attenzione per i dettagli e l’estetica naturale, caratteristiche tipiche della collezione Cucinelli.

? Cosa scoprirai Come ha scelto di vestirsi Cobboli per l'incontro con Mattarella?. Quali dettagli della collezione Cucinelli rendono unico il look del tennista?. Perché gli atleti scelgono l'alta moda per le occasioni istituzionali?. Cosa comporta questa strategia per l'immagine del Made in Italy nel mondo?.? In Breve Abito Cobboli composto da lana, lino e seta collezione Primavera-Estate 2026.. Outfit include camicia in twill e scarpe Derby in vitello anticato.. Incontro istituzionale al Quirinale tra Mattarella e Nazionali di tennis.. Atleti promuovono il Made in Italy nei palazzi dello Stato.. Il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane di tennis maschile e femminile per un incontro speciale dedicato ai protagonisti del rettangolo verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobboli al Quirinale: l’eleganza di Cucinelli per l’incontro col Presidente

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