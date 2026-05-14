Un nuovo libro dell’ex assessora Aurora Del Rosso. S’intitola " L’allegoria dell’Immacolata Concezione di Giorgio Vasari nella chiesa di San Salvatore di Fucecchio" e sarà presentato sabato alle 10 in Comune. Oltre all’autrice, interverranno la sindaca Emma Donnini, la storica ed archivista Veronica Vestri e monsignor Andrea Pio Cristiani, concluderà l’assessore alla cultura Alberto Cafaro. A coordinare l’incontro sarà Lisa Sciagrà. Lo studio della maestosa tavola di Giorgio Vasari e delle fonti archivistiche aggiunge nuove informazioni alle conoscenze del Rinascimento fucecchiese promosso nel corso di due secoli dalla famiglia Medici. La loro presenza sul territorio e l’impulso dato alla cultura locale ha arricchito il patrimonio prezioso delle nostre chiese e del nostro museo lasciando una traccia indelebile di quel periodo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Rinascimento fucecchiese. Il nuovo libro

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