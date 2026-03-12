Il poeta la ragazza e l’editore il nuovo libro di Stefano Corsi

Venerdì 13 maggio alle 17 si terrà la presentazione del nuovo libro di Stefano Corsi presso la libreria Ubik di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Il volume si intitola «Il poeta, la ragazza e l’editore» e sarà disponibile per il pubblico in quella occasione. L’evento coinvolge l’autore e i presenti potranno conoscere i dettagli del libro.

LA NOVITÀ. Il volume verrà presentato venerdì 13 maggio alle 17 alla libreria Ubik di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Verrà presentato venerdì 13 maggio alle 17 alla libreria Ubik di via Borgo Santa Caterina 9 a Bergamo. Si tratta di un romanzo dietro le cui trame emerge la figura di un grande italiano: Piero Gobetti. Un laureando in Lettere parte infatti sulle tracce del carteggio tra l’intellettuale nonché politico antifascista torinese e il poeta Eugenio Montale: vuole raccontare come vide la luce “Ossi di Seppia”, ma finisce per interrogare anche la propria vita. Tra archivi torinesi e un amore che vede incrinarsi le sue certezze, le... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

