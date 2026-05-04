Mercoledì 13 maggio alle 18:30 si terrà una messa alla cappellina di Casa Thevenin in via Sassoverde, in ricordo di Suor Gabriella Thévenin. L’evento si svolgerà presso la struttura di Arezzo e rappresenta un'occasione per ricordare la figura di suor Gabriella. La cerimonia religiosa sarà aperta a chi desidera partecipare.

AREZZO – Oh, mercoledì 13 maggio, alle sei e mezzo di sera, alla cappellina di Casa Thevenin in via Sassoverde, si fa una bella messa per ricordare Suor Gabriella Thévenin. Un appuntamento importante, di quelli che chiamano tutta la città a stringersi intorno a una figura che ha fatto davvero tanto per Arezzo. A celebrare ci sarà il vescovo Andrea Migliavacca, che guiderà la funzione nel giorno dell’anniversario della nascita della suora, nata in Francia ma ormai aretina d’adozione a tutti gli effetti. E la Gabriella, diciamolo, non era una qualunque. Come racconta anche il professor Italo Farnetani, fu una che cambiò proprio le regole del gioco: all’epoca, alle ragazzine senza famiglia gli si dava giusto da campare.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, si ricorda la su’ Gabriella: messa a Casa Thevenin per l’anniversario

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