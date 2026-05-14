Il ricordo dell' alluvione a tre anni dal fango Zardin la StraForlì e Irene Grandi al parco | il weekend è tutto da vivere

Il fine settimana si avvicina e porta con sé una serie di eventi diversi tra loro. Ci saranno manifestazioni sportive, concerti, attività all'aperto e momenti di commemorazione per l’anniversario dell’alluvione che ha colpito la zona tre anni fa. Tra le iniziative previste ci sono anche esibizioni musicali e incontri dedicati alla memoria di quell’evento, che hanno luogo nei parchi e nelle piazze della città. Il programma si presenta pieno di opportunità per trascorrere i prossimi giorni in modo vario.

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