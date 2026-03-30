Un anno dopo l’alluvione che aveva causato ingenti danni ai campi e agli spazi della società, l’Audax Rufina si prepara a ripartire. La squadra si concentra sui piani futuri e sugli obiettivi da raggiungere, mentre il cielo si apre con un arcobaleno che segna un nuovo inizio. La comunità sportiva guarda avanti, superando le difficoltà del passato.

Torna l’arcobaleno sopra il cielo dell’Audax Rufina, ad un anno dell’alluvione che aveva distrutto i campi da gioco e i locali della società. Grazie ai contributi di Regione, Comune, associazioni e di tanti sostenitori, sponsor e volontari, con il grande impegno di tutti e della dirigenza, la ristrutturazione è completata, realizzato il sogno dei bambini di tornare a giocare sul proprio campo. Le squadre, dai dilettanti in Promozione alle giovanili, stanno ben figurando nei rispettivi campionati. L’Audax Rufina ha fatto il bilancio della situazione per pianificare il futuro. Il direttore generale del settore giovanile Mirko Giaconi, insieme... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno fa l’alluvione che ha distrutto i campi e i locali. L’Audax Rufina si rialza dal fango. Sguardo al futuro e agli obiettivi

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Una selezione di notizie su Audax Rufina

Argomenti discussi: Un anno fa l’alluvione che ha distrutto i campi e i locali. L’Audax Rufina si rialza dal fango. Sguardo al futuro e agli obiettivi; Coppa Italia oggi in campo. Nel mirino le semifinali.