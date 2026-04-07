Tomei ha già battuto un record | Che gruppo

L’Ascoli di Francesco Tomei resterà per sempre una pagina indelebile della gloriosa ultracentenaria storia del club. A prescindere da come finirà questa stagione. Il tecnico pescarese e i suoi uomini, grazie alla vittoria pazzesca strappata alla Vis Pesaro per 2-1, hanno stabilito il record di 8 vittorie consecutive. Una scia pazzesca se poi consideriamo le 11 affermazioni nelle ultime 12 gare disputate. Il primato ha permesso all’allenatore 53enne di superare due mostri sacri della storia bianconera come Mimmo Renna e Carletto Mazzone. Il primo in serie B si fermò a 6 (dalla 12esima alla 17esima), trend eguagliato quest’anno da Tomei all’andata (dalla quarta alla nona giornata), con il suo Picchio dei record (1977-78). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tomei ha già battuto un record: Che gruppoPer la prima volta il Picchio ha raggiunto le 8 vittorie di fila: I ragazzi si divertono, non hanno assilli. Oggi in vendita i biglietti per Forlì . sport.quotidiano.net