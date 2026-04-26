Un giovane tennista spagnolo di 19 anni ha raggiunto la posizione 42 nel ranking mondiale, partendo dalla 687 un anno fa. In breve tempo, ha stabilito nuovi record, battendo anche atleti di alto livello come Alcaraz e Sinner. La sua scalata nel circuito internazionale è stata rapida e ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Attualmente, si trova tra i protagonisti emergenti del tennis spagnolo.

Il tennis spagnolo ha trovato un altro volto da raccontare e da amare. E questa volta non si tratta di Carlos Alcaraz. A Madrid, mentre il numero due resta ai box per un infortunio al polso, a prendersi la scena è un ragazzo di 19 anni con un nome che pesa e dal tennis già sorprendentemente maturo: Rafael Jodar. Sul campo centrale, il Manolo Santana Stadium, Jodar ha firmato il primo vero squillo della sua carriera, superando al secondo turno dell’Atp 1000 spagnolo un top 10 come Alex de Minaur. Una vittoria che segna un passaggio tanto simbolico quanto veloce: da prospetto interessante a possibile protagonista. A certificare il momento, più di qualsiasi statistica, anche uno spettatore d’eccezione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Jodar, il nuovo volto del tennis spagnolo che ha già battuto i record di Alcaraz e Sinner

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