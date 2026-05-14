Il ragazzo si vantava di aver accoltellato uno Poi è andato in un bar L’aggressione choc a Iacopo Cerbai

Un episodio violento si è verificato ieri nel centro di una città toscana, dove un ragazzo ha confessato di aver accoltellato un’altra persona prima di recarsi in un bar. La vittima, rimasta ferita, è stata sottoposta a intervento chirurgico e le sue condizioni sono considerate stabili ma critiche. La polizia ha fermato il sospetto e sta indagando sui motivi dell’aggressione. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti della zona.

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Prato, 14 maggio 2026 – È vivo per miracolo. Sono in lieve miglioramento le condizioni di Iacopo Cerbai, il cameriere di 23 anni, nato a Bagno a Ripoli ma residente a Vaiano (Prato), accoltellato al cuore nella notte fra lunedì e martedì nella centrale piazza Mercatale mentre usciva dal lavoro insieme ai titolari del ristorante Casa Targi. Le condizioni di Iacopo Cerbai. https:www.lanazione.itvideolaggressione-di-prato-ripresa-dalle-telecamere-fr78q4ro Il giovane è in prognosi riservata ma è stato estubato dopo due delicati interventi chirurgici a cui è stato sottoposto (il primo all’ospedale di Prato, il secondo a Careggi) per suturare la parte del cuore lesionata dalla coltellata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il ragazzo si vantava di aver accoltellato uno. Poi è andato in un bar”. L’aggressione choc a Iacopo Cerbai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Leggi anche: Granello (ex agente Manninger): «Ragazzo magnifico, si vantava di aver giocato con Buffon» Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeViolenta aggressione nel quartiere di Novoli, dove un 56enne italiano è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. Si parla di: Il ragazzo si vantava di aver accoltellato uno. Poi è andato in un bar. L’aggressione choc a Iacopo Cerbai. Il ragazzo si vantava di aver accoltellato uno. Poi è andato in un bar. L’aggressione choc a Iacopo CerbaiIl cameriere 23enne che ha difeso la titolare del ristorante sta un po’ meglio. Ha subito due interventi dopo i fendenti al cuore. Con il minore c’era un 27enne ... lanazione.it Iacopo aveva il cuore lacerato, così lo abbiamo salvato. Accoltellato a Prato, parla il chirurgo che l’ha operatoStefano Cantafio ha raccontato all’assessora regionale Cristina Manetti i drammatici momenti che hanno accompagnato il salvataggio del 23enne raggiunto da una coltellata durante un tentativo di rapina ... lanazione.it