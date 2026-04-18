Un ex agente ha descritto un giovane calciatore come un ragazzo magnifico, raccontando che si vantava di aver avuto l'opportunità di giocare insieme a Buffon. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui contesti o sulle circostanze in cui sono avvenute queste affermazioni. La notizia riguarda il passato di un calciatore coinvolto in discussioni pubbliche e private sulla sua carriera.

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© Juventusnews24.com - Granello (ex agente Manninger): «Ragazzo magnifico, si vantava di aver giocato con Buffon»

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