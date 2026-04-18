Granello ex agente Manninger | Ragazzo magnifico si vantava di aver giocato con Buffon
Un ex agente ha descritto un giovane calciatore come un ragazzo magnifico, raccontando che si vantava di aver avuto l'opportunità di giocare insieme a Buffon. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui contesti o sulle circostanze in cui sono avvenute queste affermazioni. La notizia riguarda il passato di un calciatore coinvolto in discussioni pubbliche e private sulla sua carriera.
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