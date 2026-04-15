Una violenta aggressione si è verificata nel quartiere di Novoli, quando un uomo di 56 anni è stato ferito con due coltellate al torace e all'addome nel tentativo di opporsi a una rapina. L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo l'aggressione, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure mediche.

Violenta aggressione nel quartiere di Novoli, dove un 56enne italiano è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. L’agguato è avvenuto intorno alle 21 di lunedì sera all’incrocio tra via di Novoli e via Forlanini, nel tratto meno illuminato della strada. Travisato in volto, con un coltello in mano, l’aggressore avrebbe provato a derubare la vittima di portafogli, telefono e occhiali. Per poi, dopo la sua reazione, accoltellarlo due volte al torace e al fianco. L’uomo è caduto a terra in una pozza di sangue. Il balordo, invece, si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. A chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine è stato Lorenzo Moro, ufficiale del corpo militare toscano della Croce rossa, che passando in quel punto con la sua auto ha sentito le urla strazianti del 56enne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome

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