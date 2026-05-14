Un quadro in tre scene si dipana tra Pechino, Londra e Roma, mostrando come un singolo giorno possa rivelare molto sulla nostra identità, il nostro luogo e il nostro cammino. La narrazione si svolge attraverso immagini e eventi che collegano le tre città, offrendo uno spaccato di come le diverse realtà si intreccino nel corso di una giornata. Questa sequenza mette in luce i cambiamenti e le connessioni che attraversano luoghi e persone, tutto in un solo giorno.

A volte basta un solo giorno per capire chi siamo, dove siamo e dove andiamo. Questo è un quadro in tre scene. I protagonisti sono tre leader. Prima scena, Pechino. Donald Trump scende dall’Air Force One con una delegazione che vale tredici trilioni di dollari di capitalizzazione (quasi 12mila miliardi di euro) — tra loro, ci sono Jensen Huang di Nvidia, Tim Cook di Apple, Elon Musk con SpaceX che non è ancora quotata in borsa ma vale già più dell'intera economia di molti Paesi europei. Non sono venuti a fare turismo. Parleranno del futuro dell’ordine mondiale con il presidente cinese Xi Jinping. Trump è il presidente, la sua delegazione è l’arma più potente della nazione americana, il capitale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il quadro a tre scene che va da Pechino fino a Londra e Roma

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