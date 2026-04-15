A fine aprile, il re e la regina consorte sono attesi a un evento con l'ex presidente degli Stati Uniti. Trump, che ha recentemente elogiato il sovrano britannico definendolo un gentleman, sarà presente insieme a loro. Tuttavia, a Londra si registra preoccupazione per eventuali situazioni sgradevoli o imbarazzanti che potrebbero verificarsi durante la visita. La presenza di Trump nel contesto ufficiale ha suscitato attenzione e tensioni tra le autorità locali.

Nonostante Trump abbia lodato il sovrano del Regno Unito, definendolo un gentleman, il timore di possibili situazioni imbarazzanti non si spegne. Re Carlo III e Camilla verranno accolti dal presidente statunitense e la First Lady Melania. Dopo le ultime scioccanti dichiarazioni di Donald Trump, a Buckingham Palace inizia a nascere il timore di qualche nuova uscita del presidente americano, che potrebbe gettare i reali inglesi nel disagio. Infatti,re Carlo III e la Regina Camilla andranno in visita di Stato negli Usa dal 27 al 30 aprile. Secondo quanto riportaRepubblica, il motivo della formale visita potrebbe essere l’anniversario del 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carlo III e Camilla da Trump a fine aprile: ma Londra teme imbarazzanti scene del tycoon

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