Il PSG cala il pokerissimo | le 5 tappe più importanti del 14° titolo di Francia

Il Paris Saint-Germain ha conquistato il suo 14° titolo di campione di Francia, arrivando a cinque vittorie consecutive. La squadra ha ottenuto successi significativi in diverse tappe, dalla vittoria a Tolosa fino alla vittoria finale contro il Lens. Durante la stagione, il club ha affrontato diverse sfide e momenti chiave che hanno contribuito a consolidare il primato in campionato. La corsa al titolo si è conclusa con il trionfo finale, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

Il governatore della Regione Lazio, Rocca: «Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo» Caos derby Roma Lazio: tifosi esasperati, decisioni rinviate all’ultimo minuto e un’altra figuraccia del sistema – VIDEO Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica» Il ritorno del Le Mans nell’élite: è ufficiale la promozione in Ligue 1. E Djokovic manda un messaggio. Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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