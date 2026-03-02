Settore giovanile un weekend di carattere | la Primavera cala il pokerissimo l’Under 14 esulta al 94’

Nel settore giovanile, il weekend si è contraddistinto per risultati di rilievo: la Primavera ha conquistato cinque vittorie consecutive, mentre l’Under 14 ha festeggiato al 94’ un successo importante. L’Arezzo ha concluso un fine settimana pieno di partite e segnali incoraggianti per il proprio vivaio.

L'Arezzo chiude un altro fine settimana intenso e ricco di indicazioni positive per il proprio vivaio. Gol, rimonte, partite combattute e prestazioni di personalità hanno scandito il weekend amaranto, che ha visto brillare in particolare la Primavera, travolgente contro il Giugliano, e l'Under 14, capace di espugnare Pontedera con una rete allo scadere. Dall'autorità mostrata contro avversari di livello alla capacità di reagire nei momenti difficili, il filo conduttore resta lo stesso: identità, lavoro e competitività. Un percorso di crescita che si consolida giornata dopo giornata. Primavera Arezzo – Giugliano 5-1 Prestazione autoritaria della Primavera amaranto, che supera con un netto 5-1 il Giugliano al termine di una gara divisa in due parti ben distinte.