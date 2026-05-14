Il PSG batte il Lens 2-0 e conquista il 14° titolo di Ligue 1 | gli highlights

Il Paris Saint-Germain ha vinto il suo 14° titolo di Ligue 1 dopo aver battuto per 2-0 il Lens, che si trovava al secondo posto in classifica. La partita si è giocata mercoledì e ha permesso alla squadra di ottenere anche il quinto campionato consecutivo. La vittoria ha portato il PSG in testa alla classifica, assicurandosi il titolo nazionale.

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