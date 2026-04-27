Ligue 1 | il Psg mette le mani sul titolo lo stop del Lens regala il primo match point

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria nella partita di Ligue 1, avvicinandosi alla conquista del campionato. Nel frattempo, il Lens ha subito una sconfitta che ha permesso ai parigini di avere a disposizione il primo match point nel prossimo turno. La partita si è svolta a Marsiglia, con il risultato che influisce sulla classifica generale e sulla corsa al titolo.

Marsiglia (Francia) 27 aprile 2026 - Il Psg vince e prova a mettere le mani sul titolo di Ligue 1, lo stop del Lens regala già prossima settimana il primo match point titolo ai parigini. Rimane incandescente la lotta per la Champions, ma Marsiglia e Monaco cominciano a perdere punti, mentre Lione, Lille e Rennes rimangono vicinissime, compatte a un solo punto di distacco. In zona salvezza invece il Nizza cerca di allungare e trova la certezza aritmetica di non rientrare tra le ultime due, evitando così la retrocessione diretta. L'esito delle partite del weekend. Il turno numero 31 di Ligue 1 si apre con un risultato pesantissimo nella corsa al titolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il Psg mette le mani sul titolo, lo stop del Lens regala il primo match point Notizie correlate Ligue 1: Lens battuto dal Monaco, il Psg torna primo. Lo Strasburgo abbatte il LioneLens (Francia) 23 febbraio 2026 - La Ligue 1 si conferma uno dei campionati più intrattenenti tra i top cinque globali e anche in questo weekend... Ligue 1: il Rennes batte il Psg, Lens di nuovo primo; rivoluzione in casa MarsigliaMarsiglia (Francia) 16 febbraio 2026 - Non c'è alcun dubbio, in questo momento il campionato più frizzante tra i top cinque è quello francese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ligue 1, il Paris Saint Germain batte l'Angers e prende il largo: +6 sul Lens; Ligue 1: preview PSG-Lione; Doppietta di Kvara e gol di Doué: il Psg annulla il Nantes e allunga sul Lens; Ligue 1, Lens da urlo: rimonta al Tolosa nei minuti finali e corsa con il PSG ancora aperta. Ligue 1: il Psg mette le mani sul titolo, lo stop del Lens regala il primo match pointI parigini salgono a +6 e con lo scontro diretto possono sigillare il trionfo; il Nizza evita la retrocessione diretta ... sport.quotidiano.net Ligue 1: PSG secures the title, Lens's defeat gives them their first match point.Round number 31 of Ligue 1 si apre con un risultato pesantissimo nella corsa al titolo. Il Lens infatti viene fermato sul pari dallo Stade Brest in un pirotecnico 3-3, dove i padroni di casa vanno ava ... sport.quotidiano.net Prossimu Scontru|Ghjurnata 33 di Ligue 2 BKT @EAGuingamp Sabbatu, u 2 di Maghju Stade de Roudourou 8 ore di sera #EAGSCB x.com Il difensore torinese festeggia la promozione dell'ESTAC Troyes in Ligue 1 McDonald's nonostante il brutto infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco da novembre - facebook.com facebook