Il provvedimento mai agli atti | il mistero della richiesta di archiviazione modificata su Sempio
Un documento relativo all'archiviazione di un'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio non risulta mai depositato negli atti ufficiali. La richiesta di archiviazione presentata in quella occasione presenta differenze rispetto a quella depositata formalmente. Questa discrepanza ha sollevato dubbi sulla corretta procedura seguita e sui passaggi ufficiali del procedimento. Il procedimento giudiziario riguarda un procedimento avviato diversi anni fa e ancora al centro di attenzione per aspetti ancora non chiariti.
Una richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio diversa da quella originale. È quanto è stato scoperto dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo aperto nove anni fa dai carabinieri del Nucleo informativo di Pavia. "Nonostante qualche evidente errore nelle annotazioni manoscritte (Stasi viene nominato Andrea Stasi, piuttosto che Alberto) - evidenzia il procuratore aggiunto Stefano Civardi nell'atto con le contestazioni a Sempio - le correzioni proposte sulla bozza del provvedimento, sembrano essere state recepite nel provvedimento definitivo di richiesta di archiviazione, che... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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