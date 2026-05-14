Il provvedimento mai agli atti | il mistero della richiesta di archiviazione modificata su Sempio

Un documento relativo all'archiviazione di un'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio non risulta mai depositato negli atti ufficiali. La richiesta di archiviazione presentata in quella occasione presenta differenze rispetto a quella depositata formalmente. Questa discrepanza ha sollevato dubbi sulla corretta procedura seguita e sui passaggi ufficiali del procedimento. Il procedimento giudiziario riguarda un procedimento avviato diversi anni fa e ancora al centro di attenzione per aspetti ancora non chiariti.

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