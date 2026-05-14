Il futuro sindaco di Prato si troverà ad affrontare una situazione in cui i Sudd Cobas giocano un ruolo importante. Il sindacato è coinvolto nelle questioni legate alle condizioni di lavoro nel settore della moda, dove si concentrano molte attività di contrasto allo sfruttamento. La loro presenza si è fatta notare in diverse occasioni, e il loro intervento riguarda in particolare le dinamiche lavorative e le pratiche adottate nei capannoni della zona.

I Sudd Cobas sono diventati centrali per il contrasto allo sfruttamento nella moda, e quindi per chi vincerà le elezioni del 24 e 25 maggio Ormai da tempo capita di frequente di vedere nella zona industriale di Prato bandiere arancioni, tende e gazebi montati tra i capannoni. Stanno lì anche di notte, a volte per intere settimane. Sono presidi fissi a cui periodicamente partecipano i lavoratori del pronto moda (cioè delle aziende del cosiddetto fast fashion) e del tessile per denunciare lo sfruttamento a cui sono sottoposti: li sostengono gli attivisti dei Sudd Cobas, un piccolo sindacato che ha contribuito a far conoscere una situazione che nell’ultimo anno e mezzo ha fatto parlare di Prato nel resto d’Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il prossimo sindaco di Prato dovrà vedersela con un sindacato

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