Il prossimo avversario E’ un altro Prato con Dal Canto Occhio a Mencagli

Domenica si gioca la partita tra la squadra di casa e la Robur, con il nuovo allenatore Dal Canto in panchina. La formazione di Prato ha mostrato segnali di miglioramento dopo il cambio di guida tecnica, mentre l’attenzione si concentra anche su Mencagli, che potrebbe essere decisivo durante l’incontro. La sfida si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

A Prato c'è attesa per la sfida di domenica contro la Robur. I lanieri con l'arrivo in panchina dell'ex tecnico bianconero Dal Canto ha cambiato marcia e così come quella di Voria vuole chiudere in crescendo una stagione iniziata con ambizioni (benché in ritardo). Contro il Siena il tecnico veneto visto poi anche a Viterbo, Livorno e Cittadella, dovrà fare a meno del centravanti Bryan Gioè che ha iniziato il suo percorso di recupero dopo l'infortunio di Cannara. Il numero 9 dei lanieri mancherà contro il Siena: al suo posto mister Alessandro Dal Canto potrebbe lanciare dal primo minuto Mencagli che in Umbria è sembrato in buone condizioni. "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio occorso a Bryan.