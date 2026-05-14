Il Programma Alimentare Mondiale segnala che i conflitti in Medio Oriente stanno causando un aumento dei costi e dei tempi per le forniture umanitarie, con ripercussioni sulla distribuzione di aiuti alimentari. In Afghanistan, si stima che, senza queste difficoltà, si potrebbe alimentare un milione di bambini in più rispetto alle attuali capacità. La situazione si aggrava a causa delle tensioni tra il paese e il Pakistan, oltre alle ostilità nella regione, che influenzano direttamente la disponibilità di aiuti alimentari alle popolazioni più vulnerabili.

K abul, 14 mag. (askanews) – In Afghanistan il Programma alimentare mondiale calcola che potrebbe nutrire un milione di bambini in più minacciati dalla malnutrizione se i conflitti con il Pakistan e in Medio Oriente non avessero fatto impennare costi e tempi delle forniture umanitarie. A frenare gli aiuti sono la chiusura della frontiera pakistana, la guerra in Iran e una raccolta fondi ancora insufficiente. Carl Skau, direttore esecutivo aggiunto del Programma alimentare mondiale: «Stimiamo che, se non stessimo lottando con la catena di approvvigionamento, sia per i ritardi sia per i costi, saremmo in grado di nutrire qui in Afghanistan un milione di bambini in più». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Programma Alimentare Mondiale denuncia come i conflitti in Medio Oriente stiano strozzando le catene di approvvigionamento

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Il #28aprile 1961 è nata #LauraBoldrini. Dopo esperienze da giornalista e autrice per la RAI iniziò a lavorare con la FAO, quindi col Programma alimentare mondiale ed ambasciatrice dell’UNHCR. Il 16-3-2013 è diventata la terza donna Presidente della Cam x.com