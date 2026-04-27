L’anno nero di Medio Oriente e Nordafrica | nel rapporto Amnesty le notizie oscurate dai conflitti

Il rapporto di Amnesty International evidenzia come i conflitti nella regione del Medio Oriente e Nordafrica abbiano portato a un aumento delle notizie oscurate o non riportate. Per oltre quattordici anni, un blog si dedica a informare settimanalmente su eventi legati ai diritti umani in quest’area, offrendo aggiornamenti su quanto accade in zone spesso segnate da instabilità e violenze. La regione vive un anno caratterizzato da crisi e tensioni crescenti.

Questo blog informa settimanalmente da 14 anni su quanto accade di rilevante, dal punto di vista dei diritti umani, nell’area Medio Oriente (o Asia sudoccidentale) e Africa del Nord. Ora che è appena stato pubblicato il Rapporto di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo, vogliamo evidenziare le notizie oscurate dai conflitti, dai crimini di diritto internazionale e dalle pratiche autoritarie in aumento in tutta la regione. Durante il 2025 diversi Stati della regione hanno esteso il bavaglio al dissenso, anche online. In Tunisia, le autorità hanno intensificato la repressione contro persone che difendono i diritti umani, ong e oppositori politici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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