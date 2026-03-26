riaprire le catene di approvvigionamento il piano di cina e turchia

Le tensioni nella regione di Hormuz hanno coinvolto non solo questioni militari, ma anche le rotte commerciali e le strategie dei paesi vicini. Cina e Turchia stanno adottando misure per ripristinare le catene di approvvigionamento interrotte, cercando di posizionarsi come mediatori nel conflitto. Le decisioni prese in queste settimane influenzano i flussi di scambio e le relazioni internazionali nella zona.

Non solo bombe e scudi difensivi. La crisi a Hormuz investe scambi commerciali e strategie dei singoli Paesi, per questo motivo le potenze regionali si stanno posizionando per mediare nel conflitto. Cina e Turchia provano a svolgere un ruolo nell’allentare le tensioni, con sullo sfondo l’obiettivo ambizioso di riaprire al più presto le catene di approvvigionamento. Di questo e di altro hanno discusso al telefono il ministro degli esteri turco Hakan Fidan e la sua controparte cinese Wang Yi, sostenendo una tesi basilare: ovvero che il mantenimento di linee di trasporto ininterrotte, forniture energetiche e catene di approvvigionamento globali è strategico per la stabilità regionale, per cui va perseguito come obiettivo primario. 🔗 Leggi su Formiche.net

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