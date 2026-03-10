Ottant' anni dal primo voto delle donne | Lanzara partecipa all' incontro in Regione

Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha partecipato questa mattina, presso il Consiglio Regionale della Campania, all'incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto delle donne alle elezioni amministrative del 10 marzo 1946, una ricorrenza che segna una tappa fondamentale nella storia democratica del nostro Paese. L'iniziativa, promossa dal presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo delle donne nelle istituzioni e sul percorso di crescita della partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa. Il sindaco Lanzara è intervenuta in qualità di delegata ANCI, portando il contributo e la testimonianza delle amministratrici locali, protagoniste ogni giorno dell'impegno nei territori e nella gestione delle comunità.