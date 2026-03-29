Grosseto ottant’anni di democrazia Mostra all’Archivio di Stato Il ricordo del voto alle donne

Grosseto celebra gli ottant’anni di democrazia con una mostra all’Archivio di Stato dedicata al voto alle donne. L’esposizione ripercorre le tappe che hanno portato all’introduzione del diritto di voto nel 1946 e presenta documenti, fotografie e materiali originali dell’epoca. L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni ufficiali di questo anniversario, evidenziando il percorso storico e politico che ha portato al riconoscimento dei diritti civili femminili.

GROSSETO Grosseto, ottant’anni di democrazia: la mostra che celebra la rinascita post-bellica. È stata inaugurata venerdì all’Archivio di Stato di Grosseto la mostra ’1946-2026: 80 anni di democrazia locale’, un’iniziativa di profondo valore storico e civico promossa dal consiglio comunale in collaborazione con Prefettura e Archivio. La data del 27 marzo non è casuale: celebra l’anniversario del primo consiglio comunale insediato in città dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L’esposizione offre un percorso storico che ripercorre la genesi della democrazia locale attraverso documenti originali: manifesti elettorali, atti di nomina degli amministratori e l’esito delle elezioni amministrative del 10 marzo 1946. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, ottant’anni di democrazia. Mostra all’Archivio di Stato. Il ricordo del voto alle donne Articoli correlati Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostraMarzo 1946 segna una svolta decisiva nella storia della Repubblica italiana e nella conquista dei diritti civili. Leggi anche: ’Ottant’anni del voto alle donne’. Il Comune celebra le sue consigliere Tutti gli aggiornamenti su Grosseto ottant'anni di democrazia... Temi più discussi: Grosseto, ottant’anni di democrazia. Mostra all’Archivio di Stato. Il ricordo del voto alle donne; 80 anni di democrazia locale: all'Archivio di Stato in mostra documenti e manifesti elettorali dal 1946 ad oggi; Più sicurezza in piazza della stazione: ecco le barriere parapedonali nei pressi del terminal bus; #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 27 al 29 marzo. A Grosseto inaugurata la mostra 1946-2026: 80 anni di democrazia locale all'Archivio di StatoMostra '1946-2026: 80 anni di democrazia locale' all'Archivio di Stato per celebrare il primo voto delle donne italiane e la rinascita democratica nel dopoguerra. maremmanews.it 80 anni di democrazia: a Grosseto riemerge il primo voto liberoAll’Archivio di Stato documenti originali, manifesti e il debutto del voto alle donne: un viaggio nel 1946 che parla al presente ... corrieredimaremma.it Donato all’Archivio di Stato di Rieti il corpus dei progetti e dei disegni di Francesco Palmegiani - facebook.com facebook