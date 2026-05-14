Il primo open water clinic | Grande soddisfazione

Si è conclusa con grande soddisfazione la prima open water clinic organizzata in città. L’evento, dedicato a appassionati e principianti, ha visto la partecipazione di numerosi nuotatori che hanno preso parte alle sessioni di allenamento e formazione. Contestualmente, si avvicina la decima edizione della gara di nuoto di fondo sulla Palmaria Island, attesa per il prossimo mese. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso di circa cinque chilometri.

Il conto alla rovescia per la decima edizione della Palmaria Island, gara di nuoto di fondo organizzata dalla Rari Nantes Spezia in calendario il 24 maggio, è ormai agli sgoccioli, ma in vista della competizione intorno all’isola, la società ha promosso in collaborazione con il comitato regionale ligure della Federnuoto un importante evento collaterale: il primo " Palmaria open water clinic ", che si è tenuto in sala Dante alla Spezia. L’incontro monotematico dedicato al nuoto di fondo rivolto a tecnici ed allenatori, tenutosi con la supervisione di Cristiano Guerra e Simone Menoni, ha ospitato alcuni dei più quotati addetti ai lavori e si è...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il primo open water clinic: Grande soddisfazioneL’evento formativo in vista della decima edizione della Palmaria Island. Organizzato dalla Rari Nantes in collaborazione con Federnuoto ligure. sport.quotidiano.net