Il Presidente dell’Associazione Guerra di Liberazione di Arpaise esprime gratitudine a Mons Felice Accrocca

Il Presidente dell’Associazione Guerra di Liberazione di Arpaise ha rivolto un ringraziamento a Mons. Felice Accrocca in seguito alla recente nomina del Santo Padre Papa Leone XIV, ufficializzata tramite decreto. La comunicazione arriva dopo un periodo di attesa e coinvolge rappresentanti della comunità locale e figure religiose. La nomina del Papa ha suscitato attenzione tra i membri dell’associazione, che hanno espresso apprezzamento per il riconoscimento pubblico. Il comunicato si conclude con un messaggio di speranza e fiducia nel ruolo della Chiesa.

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Tempo di lettura: 6 minuti Con la nomina del Santo Padre Papa Leone XIV con decreto ufficializzato nella giornata di Mercoledì 13 Maggio, dall’Amministratore Diocesano Monsignor Franco Iampietro in Cattedrale, giorno in cui la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria di Fatima, del nuovo Arcivescovo Metropolita di Benevento nella persona di Monsignor Michele Autuoro, termina la sede vacante, una fase di attesa, una fase transitoria dal giorno in cui il 18 Marzo l’Arcivescovo Monsignor Felice Accrocca con la Santa Messa ha salutato la città, lasciando la sede di Benevento poiché nominato Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, prendendone possesso il 25 Marzo scorso, da quel giorno, la Chiesa di Dio che è in Benevento era in attesa di un nuovo Arcivescovo, una nuova guida Episcopale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Presidente dell’Associazione Guerra di Liberazione di Arpaise esprime gratitudine a Mons. Felice Accrocca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benevento resta in attesa dell’erede di mons. Accrocca: maggio potrebbe essere il mese dell’annuncioTempo di lettura: < 1 minutoDall’ormai lontano marzo Benevento è in attesa di conoscere il nome del successore di mons. “Camminare insieme”: mons. Accrocca saluta Benevento invocando l’unità dei fedeliTempo di lettura: 5 minuti“Da questa comunità mi sono sentito amato oltre i miei meriti e io ho amato molto questa città”. Argomenti più discussi: La cultura e la Guerra civile spagnola; 82° Anniversario del bombardamento aereo su Fidenza; Vittime civili e disabilità di guerra: a Roma Tre la presentazione della ricerca de L’Osservatorio, centro di ricerca dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra; 97ª Adunata Alpini, commemorate le vittime del crollo di ponte Morandi. La violenza sessuale viene utilizzata come arma di guerra e come strumento di annientamento psicologico e sociale. Ne parliamo con Olesya Tataryn, presidente dell’Associazione Italia–Ucraina MAIDAN. di @_ClaudiaConte x.com Loano, Andrea Calcagno eletto presidente dell’associazione Amici del CarmoLoano, Andrea Calcagno eletto presidente dell’associazione Amici del Carmo ... msn.com