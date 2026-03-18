Camminare insieme | mons Accrocca saluta Benevento invocando l’unità dei fedeli

Il vescovo di Benevento ha incontrato la comunità locale, esprimendo il proprio apprezzamento per il calore ricevuto durante il suo mandato. Durante un evento pubblico, ha rivolto un messaggio di unità e di collaborazione ai fedeli, sottolineando il senso di appartenenza e di affetto che ha sperimentato nel corso degli anni. La sua visita si è concentrata sulla relazione tra chiesa e cittadini della città.

Tempo di lettura: 5 minuti “Da questa comunità mi sono sentito amato oltre i miei meriti e io ho amato molto questa città”. Un lunghissimo applauso ha accompagnato questo saluto dell’Arcivescovo metropolita mons. Felice Accrocca alla città di Benevento, nel momento in cui lascia la Curia beneventana per proseguire il suo ministero pastorale nella città di Assisi. Mentre la Chiesa sannita aspetta di conoscere il nome ed il volto del suo nuovo Pastore, mons. Accrocca ha voluto accomiatarsi dall’Arcidiocesi in Cattedrale con una Santa Messa. Per questo solenne commiato c’erano tantissimi fedeli, moltissime Associazioni e Autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Camminare insieme”: mons. Accrocca saluta Benevento invocando l’unità dei fedeli Articoli correlati Leggi anche: Mons. Accrocca saluta il Sannio :”Qui ho trovato attenzione e comprensione” Leggi anche: L’Arcivescovo Accrocca saluta Benevento, il messaggio del Presidente della Provincia Approfondimenti e contenuti su Camminare insieme Argomenti discussi: Ora è giunto il momento di dirci arrivederci, il saluto dell'arcivescovo Accrocca nella Cattedrale. L’arcivescovo Accrocca saluta Benevento dopo dieci anni di fede e impegno: ‘Andate avanti e camminate insieme’Tanti fedeli, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell’ordine hanno riempito la Cattedrale di Benevento per la messa di congedo dell’arcivescovo metropolita mons. Felice Ac ... ntr24.tv ARCIVESCOVO ACCROCCA LASCIA BENEVENTO. IL SALUTO IN CATTEDRALE: 10 ANNI INTENSI, ORA ASSISI (FOTO)Presso la Cattedrale di Benevento la città ha salutato l’Arcivescovo della diocesi sannita, Mons. Felice Accrocca, da 10 anni alla sua guida e affidato ora da papa Leone XIV alle diocesi di Assisi-Noc ... tvsette.net