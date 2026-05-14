il pokerissimo pietrini di lieto nanu deiana sbanca il trail del falterona sotto la pioggia

Oltre 300 atleti hanno partecipato all’ultima edizione del Trail del Falterona, corse sotto la pioggia. La competizione maschile è stata vinta dal team composto da Pietrini, Di Lieto, Nanu e Deiana, che hanno concluso la gara con un tempo complessivo che ha superato gli altri partecipanti. La corsa si è svolta lungo un percorso di montagna con condizioni meteorologiche avverse.

Oltre 300 atleti hanno preso parte all’ultima edizione del Trail del Falterona. La gara maschile del percorso corto (14 chilometri) è stata dominata fin dalle prime battute dal fiorentino Luigi Pietrini, vincitore con il tempo di 58’20“, seconda posizione per Alberto Giomo della Podistica Arezzo in un’ora 06’10“, mentre terzo si è classificato Surya Mastromarino dell’Avis Pratovecchio in un’ora 09’18“. In campo femminile successo per Ana Nanu dell’Atletica Casone Noceto che ha chiuso in un’ora 21’08“, secondo posto per Monia Salvadori Avis Pratovecchio e terza piazza per Federica Migliori della Subbiano Marathon. Nella km 28 vittoria di Domenico Di Lieto in due ore 50’09 davanti a Domenico Pirilli e Gianmarco Checcacci mentre in campo femminile vittoria della umbra Pina Deiana in tre ore 07.🔗 Leggi su Lanazione.it

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