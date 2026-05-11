Il Trail del Falterona si è svolto nel Casentino, attirando circa 300 partecipanti. La competizione si è disputata lungo i sentieri della zona, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. La giornata ha visto una partecipazione numerosa, con un buon afflusso di pubblico e appassionati lungo il percorso. L’evento si inserisce nel calendario locale dedicato alle gare di corsa in natura.

Arezzo, 11 maggio 2026 – . Grande partecipazione al Trail del Falterona, la manifestazione podistica organizzata da Avis Pratovecchio che ha richiamato circa 300 atleti tra gli splendidi percorsi del Casentino e delle Foreste Casentinesi. La manifestazione prevedeva due percorsi: uno da 14 km e uno da 28 km, entrambi immersi nei suggestivi scenari naturali del territorio casentinese. La partenza, data alle ore 9.00 da Stia, ha regalato subito un colpo d’occhio spettacolare con il lungo serpentone di concorrenti che si è inoltrato tra boschi, sentieri e borghi caratteristici, con il passaggio nei pressi del Castello di Romena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trail del Falterona, successo tra i sentieri del Casentino: 300 atleti al via

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