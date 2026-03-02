Interventi nelle gallerie del sud pontino | un piano da quasi 3 milioni di euro

Da latinatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2026 e il 2027, saranno avviati interventi nelle gallerie del sud pontino, coinvolgendo i comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia. Il piano prevede un investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la funzionalità di queste infrastrutture. I lavori interesseranno diverse gallerie situate lungo le principali strade della zona.

L’annuncio da parte del consigliere regionale Mitrano; rimodulata la programmazione degli interventi. Ecco quali sono le gallerie interessate dai lavori tra il 2026 e il 2027 Un imponente piano di interventi, tra il 2026 e il 2027, per le gallerie del sud pontino, tra i comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia. A darne notizia il consigliere regionale di Forza Italia, e presidente della VI Commissione Trasporti in Consiglio regionale del Lazio, Cosmo Mitrano. “Nello specifico degli interventi che verranno effettuati già quest’anno, si procederà con quelli ritenuti da subito urgenti e indifferibili, che riguarderanno la galleria Scarpone e la galleria Trepani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Gioco d’azzardo, una piaga nel sud pontino. Persi 72 milioni di euro in un anno“Preoccupante”: così viene definita la situazione nel sud pontino in materia di gioco d’azzardo, sia fisico che online.

Strada statale, c'è il piano degli interventi: cantiere da 12 milioni. E chiude per quasi un annoIncontro con gli enti territoriali: "Lavoriamo per ridurre l'impatto sul traffico".

Contenuti e approfondimenti su Interventi.

Temi più discussi: La sfida tecnica della Galleria San Marco; Messina, chiusa per sei giorni la galleria San Jachiddu per lavori urgenti - RTP; Sassari: riapre al traffico la galleria Chighizzu, ma restano le chiusure notturne; Galleria di Cernobbio: i lavori sono finiti. Più illuminazione, maggiore sicurezza.

interventi nelle gallerie delInterventi nelle gallerie del sud pontino: un piano da quasi 3 milioni di euroL’annuncio da parte del consigliere regionale Mitrano; rimodulata la programmazione degli interventi. Ecco quali sono le gallerie interessate dai lavori tra il 2026 e il 2027 ... latinatoday.it

interventi nelle gallerie delMessina, chiusa per sei giorni la galleria San Jachiddu per lavori urgentiSarà chiusa dalle 9 alle 17 da domani a venerdì. Parliamo della galleria San Jachiddu che collega Giostra all'Annunziata. Con un appalto il comune realizzerà interventi urgenti di messa in sicurezza, ... rtp.gazzettadelsud.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.