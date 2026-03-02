Interventi nelle gallerie del sud pontino | un piano da quasi 3 milioni di euro

Tra il 2026 e il 2027, saranno avviati interventi nelle gallerie del sud pontino, coinvolgendo i comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia. Il piano prevede un investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la funzionalità di queste infrastrutture. I lavori interesseranno diverse gallerie situate lungo le principali strade della zona.

L'annuncio da parte del consigliere regionale Mitrano; rimodulata la programmazione degli interventi. Ecco quali sono le gallerie interessate dai lavori tra il 2026 e il 2027 Un imponente piano di interventi, tra il 2026 e il 2027, per le gallerie del sud pontino, tra i comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia. A darne notizia il consigliere regionale di Forza Italia, e presidente della VI Commissione Trasporti in Consiglio regionale del Lazio, Cosmo Mitrano. "Nello specifico degli interventi che verranno effettuati già quest'anno, si procederà con quelli ritenuti da subito urgenti e indifferibili, che riguarderanno la galleria Scarpone e la galleria Trepani.