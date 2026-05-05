In dieci comuni italiani è stato rilevato la presenza di acido trifluoroacetico (Tfa) nell’acqua potabile. L’attenzione si concentra sulla contaminazione da parte di microinquinanti, con le autorità che hanno avviato indagini e tavoli di confronto da diversi mesi. Recentemente è stato depositato un esposto presso la Procura, che richiede approfondimenti sulle cause e le responsabilità di questa situazione.

Acido Trifluoroacetico, o Tfa, nell’acqua di dieci comuni, indagini e tavoli aperti da mesi, interventi già realizzati o in corso e maxi investimenti in vista sulla rete: ieri una nota congiunta dei sindaci a rassicurare la popolazione: "Escluso dalle autorità sanitarie qualsiasi rischio per la salute: l’acqua del rubinetto può essere bevuta in tranquillità". I comuni dove è stato rilevato il microinquinante sono Bussero, Caponago, Cassina De’ Pecchi, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, San Zenone al Lambro, Vignate e Vizzolo Predabissi. Dal momento della scoperta il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico ha chiuso i pozzi maggiormente contaminati e provveduto a un riassetto della rete in chiave sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in Procura

Notizie correlate

Allarme acido trifluoroacetico nell'acqua di 10 Comuni del Milanese, i sindaci: "Accerteremo le responsabilità"Nelle acque di dieci Comuni tra l'hinterland di Milano e la Brianza sono state trovate concentrazioni di acido trifluoroacetico (Tfa) sopra i limiti...

"Rischio di aperture indiscriminate nell'area a maggiore presenza di centri commerciali", l'allarme di Cna Abruzzo“Cna Abruzzo segue con grande attenzione e forte preoccupazione il dibattito in corso sulla pianificazione della grande distribuzione organizzata...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in Procura; L’industria dei farmaci e dei cosmetici non vuole pagare i costi di depurazione dei microinquinanti, il Parlamento europeo che farà?.

Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in ProcuraAcido Trifluoroacetico, o Tfa, nell’acqua di dieci comuni, indagini e tavoli aperti da mesi, interventi già realizzati o in corso e maxi investimenti in vista sulla rete: ieri una nota congiunta dei ... ilgiorno.it

Nuova direttiva per le acque reflue: Serve l'intervento del Governo«La nuova Direttiva europea sulle acque reflue è un test di maturità istituzionale: servono scelte rapide, condivise e una road map credibile». Lo ha dichiarato Luca Mascolo, presidente di ANEA, e pre ... napolitoday.it

Comunicato StampaPresenza di TFA nell’acqua: nessun rischio per la salute e interventi in corso Presenza di Acido Trifluoroacetico (TFA) nelle acque del territorio. Le autorità sanitarie escludono rischi per la salute. I Comuni e il gestore idrico stanno la - facebook.com facebook