Il Pentagono ordina l' invio di 2.000 soldati in Medio Oriente

Il Pentagono ha annunciato l'invio di circa 2.000 soldati in Medio Oriente. La decisione riguarda unità militari statunitensi e fa seguito a recenti sviluppi nella regione. La mobilitazione si inserisce in un contesto di tensioni e instabilità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sulla durata del dispiegamento. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell'82^ Divisione Aviotrasportata dell'Esercito “per fornire al Presidente Trump ulteriori opzioni militari, mentre valuta una nuova iniziativa diplomatica con l'Iran”. Lo hanno riferito ai media americani funzionari del Dipartimento della Difesa, sottolineando che si tratta di militari della “Forza di Risposta Immediata” della divisione, una brigata di circa 3.000 soldati in grado di essere schierati ovunque nel mondo entro 18 ore. Altri militari della brigata, evidenzia il “New York Times”, potrebbero essere inviati nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Pentagono ordina l'invio di 2.000 soldati in Medio Oriente Articoli correlati Leggi anche: Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l’Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio orienteMohammed bin Salman e Israele la pensano allo stesso modo: colpire il regime iraniano è un’opportunità storica. BREAKING: 7,000 U.S. Troops Ordered to Invade Iran — The Ground War Has Begun Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente Temi più discussi: Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente; 'Il Pentagono vuole schierare altri 3.000 soldati in Medio Oriente'; L'Iran: gli Usa negoziano con se stessi. Il Pentagono invia 2.000 paracadutisti in Medio Oriente; 'Pentagono invia altre 3 navi da guerra in Medio Oriente e migliaia marines'. Iran, il Pentagono ordina l’invio di 2.000 soldati in Medio OrienteWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell'82^ Divisione Aviotrasportata dell'Esercito per fornire al Presidente Tru ... msn.com Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio OrienteRoma, 25 mar. (askanews) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82esima Divisione aviotrasportata dell’esercito. Lo hanno riferito ai media americani ... askanews.it "Gli Usa hanno scatenato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza fornire alcuna informazione preventiva. E, di fatto, stanno portando avanti questa azione senza curarsi delle ripercussioni sull'economia globale, sull'economia europea e sulla n - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE I Media Iran: "Attacco di Usa e Israele vicino alla centrale nucleare di Bushehr". Secondo le prime informazioni, non ci sono danni tecnici né vittime #ANSA x.com