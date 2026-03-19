Trump valuta l' invio di migliaia di soldati in Iran e il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra

Il governo statunitense sta considerando l'invio di migliaia di soldati in Iran, mentre il Pentagono ha richiesto un budget di 200 miliardi di dollari per un possibile conflitto. Nonostante le opposizioni interne alla strategia di intervento in Medio Oriente, le decisioni di Washington sembrano proseguire senza sosta. La situazione resta tesa e senza smentite ufficiali da entrambe le parti.

Gli Stati Uniti sono a un bivio operativo: stemperare il proprio intervento in Medio Oriente oppure gettarsi a capofitto nella guerra contro l’Iran. La prima sarebbe la decisione più strategica, ma la porzione neoconservatrice degli apparati statunitensi sembra remare contro. Tra le varie opzioni sul tavolo, l’amministrazione Trump sta valutando l’invio di migliaia di soldati sull’isola di Kharg, a un passo dall’Iran continentale. Soltanto un’invasione terrestre potrebbe sperare di far capitolare il regime sciita. Intanto il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare il conflitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Iran e il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra Articoli correlati Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Reuters: «Ipotesi di invio di migliaia di soldati». E il petrolio voladi Viviana Mazza, corrispondente da New YorkLe dimissioni di Joe Kent, l’ex capo del Centro antiterrorismo, che ha accusato l’amministrazione Usa di... Leggi anche: Trump non esclude l’invio di truppe in Iran. Il Pentagono frena: «Non è l’Iraq» Tutto quello che riguarda Trump valuta Temi più discussi: Media: 'Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Medio Oriente'; Trump valuta il rinvio del vertice con Xi mentre cresce la crisi con l’Iran; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; L'appello sullo Stretto di Hormuz cade nel vuoto, e ora Trump minaccia la NATO. Teheran attacca in Qatar. 'Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Medio Oriente'Schizzano i prezzi di petrolio e gas. Nuova impennata del greggio: 'Aumento di oltre il 5%'. Il WP: 'Il Pentagono punta a chiedere 200 miliardi al Congresso per la guerra' (ANSA) ... ansa.it Trump valuta di inviare migliaia di soldati americani in Medio OrienteLo riporta Reuters sul proprio sito, sottolineando che una delle opzioni discusse è l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg – Il greggio Brent registra un'impennata superiore al 5% – TUTTI GLI A ... cdt.ch MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA x.com