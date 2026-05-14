Il ministro della Difesa di uno dei paesi coinvolti ha annunciato che Turchia e Qatar potrebbero unirsi al patto di mutua difesa tra Islamabad e Riad. La proposta riguarda una possibile estensione dell’accordo tra le due nazioni mediorientali, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito di sicurezza. La notizia arriva in un momento in cui si discute di possibili sviluppi nella cooperazione tra i paesi interessati. Nessuna data ufficiale è stata indicata per l’eventuale adesione delle nuove nazioni.

Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Muhammad Asif ha dichiarato che Turchia e Qatar potrebbero presto aderire al patto di mutua difesa Islamabad-Riad. Uno sviluppo che la guerra all’Iran ha certo accelerato, ma che è stato avviato dall’espansionismo israeliano iniziato col genocidio di Gaza, che ha destabilizzato e seminato paura nella regione. Un espansionismo di stampo militare iniziato a sua volta dopo il fallimento del progetto di Tel Aviv di egersi a dominus regionale grazie agli Accordi di Abramo, che l’amministrazione Biden ha tentato in tutti i modi di imporre ai Paesi arabi (nella regione hanno aderito solo Emirati arabi e Bahrein). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il patto di mutua difesa Islamabad-Riad potrebbe ampliarsi a Turchia e Qatar

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