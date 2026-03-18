L' Iran | Colpito un nostro impianto di gas conseguenze incontrollabili Esplosioni a Riad in fiamme maxi-gasdotto in Qatar
Due esplosioni hanno colpito un impianto di gas in Iran, mentre a Riad si sono verificate esplosioni che hanno coinvolto un maxi-gasdotto in Qatar. Nella stessa giornata, è stato annunciato l'uccisione del ministro dell'intelligence di Teheran. Il leader iraniano ha commentato che ogni sangue versato ha un prezzo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questi eventi.
Ucciso ministro dell'intelligence di Teheran. Khamenei: «Ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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