L' Iran | Colpito un nostro impianto di gas conseguenze incontrollabili Esplosioni a Riad in fiamme maxi-gasdotto in Qatar

Due esplosioni hanno colpito un impianto di gas in Iran, mentre a Riad si sono verificate esplosioni che hanno coinvolto un maxi-gasdotto in Qatar. Nella stessa giornata, è stato annunciato l'uccisione del ministro dell'intelligence di Teheran. Il leader iraniano ha commentato che ogni sangue versato ha un prezzo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questi eventi.