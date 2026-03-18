L' Iran | Colpito un nostro impianto di gas conseguenze incontrollabili Esplosioni a Riad missile su un maxi-gasdotto in Qatar

Nelle ultime ore si sono verificati diversi eventi in Medio Oriente: un impianto di gas in Iran è stato colpito, con conseguenze considerate incontrollabili, e sono esplose delle strutture a Riad. Inoltre, un missile ha colpito un maxi-gasdotto in Qatar, mentre in Iran è stato ucciso il ministro dell'intelligence. Il leader iraniano ha dichiarato che ogni sangue ha un prezzo.