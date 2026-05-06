La fabbrica dei desideri | Valeria Gallina presenta il suo libro alle Librerie Coop del Centro Gotico
Valeria Gallina ha presentato il suo nuovo libro nelle Librerie Coop del Centro Gotico. L'evento ha richiamato l'attenzione su temi legati alla narrativa italiana contemporanea, con un focus su storie che coinvolgono memoria, lavoro e desiderio di riscatto. L'iniziativa ha coinvolto un pubblico interessato a approfondire queste tematiche attraverso la lettura e il confronto con l'autrice.
Un appuntamento dedicato alla narrativa italiana contemporanea e alle storie che intrecciano memoria, lavoro e desiderio di riscatto.Venerdì 8 maggio alle ore 18,30, alle Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico, si terrà la presentazione del libro “La fabbrica dei desideri” di Valeria Gallina.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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