La fabbrica dei desideri | Valeria Gallina presenta il suo libro alle Librerie Coop del Centro Gotico

Valeria Gallina ha presentato il suo nuovo libro nelle Librerie Coop del Centro Gotico. L'evento ha richiamato l'attenzione su temi legati alla narrativa italiana contemporanea, con un focus su storie che coinvolgono memoria, lavoro e desiderio di riscatto. L'iniziativa ha coinvolto un pubblico interessato a approfondire queste tematiche attraverso la lettura e il confronto con l'autrice.