Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in programmazione mercoledì 13 maggio 2026, si vedrà Ciro manifestare un aumento di gelosia nei confronti di una persona vicina a lui. Nel frattempo, Barbieri si mostra preoccupato per Rosa, manifestando un senso di ansia. La trama si svolge durante il pomeriggio, alle ore 16, e coinvolge i personaggi principali in situazioni che approfondiscono i loro stati d’animo e i loro rapporti.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? A villa Guarnieri commenteranno il successo riscosso al Circolo dalla premiazione e Marta dirà di aver ricevuto una proposta. Quale? Trasferirsi a Roma per seguire un importante progetto per il Vaticano. Odile ha da poco affrontato un delicato periodo ma grazie all'aiuto di Matteo e Botteri riuscirà a ritrovare motivazione nel lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 maggio 2026: Ciro sempre più geloso, Barbieri in ansia per Rosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio 2026: paura per Rosa, brutte notizie dal fronteNella puntata del 14 maggio de Il Paradiso delle Signore, Marta valuta un trasferimento a Roma mentre Marcello è sempre più in ansia per Rosa: dal...

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 14 maggio 2026: il passo falso di Ciro mette tutti in imbarazzoNuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Rosa ferita in Vietnam; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della prossima settimana (11-15 maggio): Cesare torna a Milano, Ciro non controlla la sua...; Il paradiso delle signore - S10E165 - Episodio 165 - Video; Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 maggio 2026.

Dalle 16:10 - 16:55 su @RaiUno @ParadisoSignore con le Bellissime #VanessaGravina #NicolettaDiBisceglie @farnesiroberto @PietroMasotti @FilippoScarafia @MirkoLorusso3 @SMontedoroOFC ci aspettano su @RaiUno #IlParadisoDelleSignore NON M x.com

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 maggio 2026: Rosa è ferita, Adelaide la riporterà a casa!Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 maggio 2026 su Rai1? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap. comingsoon.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio: Marcello in ansia per Rosa, notizie dal fronteIl Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio: Marcello teme per Rosa in Vietnam, mentre Marta valuta Roma e Irene aiuta Cesare ... affaritaliani.it