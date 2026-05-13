Giovedì alle 16:10 torna su Rai 1 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap che va in onda dal 2015. In questa occasione, si verifica un passo falso di Ciro che provoca disagio tra i personaggi principali. Le anticipazioni del 14 maggio 2026 rivelano che l’episodio si concentra sulle conseguenze di questo errore, coinvolgendo diversi protagonisti della storia.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 168. Ecco le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026. Nella puntata precedente di mercoledì 13 maggio. Mercoledì 13 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le Fondazioni volte all’impegno nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare all’evento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 14 maggio 2026: il passo falso di Ciro mette tutti in imbarazzo

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