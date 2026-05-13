Nella puntata del 14 maggio 2026 de Il Paradiso delle Signore, Marta sta considerando un possibile trasferimento a Roma, mentre Marcello si preoccupa per Rosa, ricevendo notizie preoccupanti dal Vietnam. La scena si svolge in un momento di tensione tra i personaggi, con i protagonisti che affrontano decisioni e situazioni di crisi. La puntata si concentra sulle reazioni dei personaggi di fronte alle difficoltà del momento.

Nella puntata del 14 maggio de Il Paradiso delle Signore, Marta valuta un trasferimento a Roma mentre Marcello è sempre più in ansia per Rosa: dal Vietnam le notizie non sono positive. Ecco cosa succede stando alle anticipazioni. Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare storie personali e dinamiche emotive sempre più complesse. Nella puntata in onda giovedì 14 maggio su Rai 1 alle ore 16.00 circa, il racconto si muove tra nuove opportunità, tensioni sentimentali e timori che arrivano da lontano. I personaggi sono chiamati a fare i conti con scelte importanti, mentre il passato e il presente si scontrano in modo sempre più evidente. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni della soap daily.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio 2026: paura per Rosa, brutte notizie dal fronte

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