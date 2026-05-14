Il Papa accende il derby di Roma | sentite cosa dice a un tifoso
Nella capitale italiana si avvicina il derby tra le due squadre cittadine e l'interesse cresce tra i tifosi. Il Papa Leone XIV, durante una visita ufficiale, si è lasciato coinvolgere dall'atmosfera e ha rivolto alcune parole a un tifoso presente tra la folla. La scena si è verificata in un momento di momentanea tranquillità, mentre il Pontefice si trovava in pubblico. La vicenda ha suscitato l'attenzione di molti presenti e di chi ha seguito gli aggiornamenti sui social.
Cresce l'attesa nella Capitale per il derby di Roma e anche Papa Leone XIV si fa coinvolgere dall'entusiasmo della città. Ecco cos'ha risposto a un fedele che gli ha urlato "Forza Roma!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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