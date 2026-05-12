Garlasco ecco l’audio di Sempio in auto! Cosa dice | sentite la sua voce

A Garlasco, è stato diffuso un audio registrato all’interno di un’auto, in cui si ascolta la voce di Andrea Sempio. La registrazione rappresenta un nuovo elemento nell’indagine sul delitto avvenuto nel paese, con gli investigatori che stanno analizzando attentamente ogni dettaglio delle sue dichiarazioni. La voce e il contenuto del messaggio sono ora al centro di un’attenta valutazione da parte delle forze dell’ordine.

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