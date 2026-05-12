Garlasco ecco l’audio di Sempio in auto! Cosa dice | sentite la sua voce
A Garlasco, è stato diffuso un audio registrato all’interno di un’auto, in cui si ascolta la voce di Andrea Sempio. La registrazione rappresenta un nuovo elemento nell’indagine sul delitto avvenuto nel paese, con gli investigatori che stanno analizzando attentamente ogni dettaglio delle sue dichiarazioni. La voce e il contenuto del messaggio sono ora al centro di un’attenta valutazione da parte delle forze dell’ordine.
Nuovo tassello nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove gli investigatori stanno passando al setaccio ogni parola pronunciata da Andrea Sempio. Tra gli atti finiti all’attenzione della Procura emerge ora un lungo soliloquio registrato nell’auto dell’indagato, considerato dagli inquirenti particolarmente delicato per i riferimenti a Chiara Poggi e ad alcuni elementi ritenuti inediti. La scena risale al pomeriggio del 14 aprile 2025. Andrea Sempio si trova da solo a bordo della sua Suzuki mentre ascolta un podcast dedicato al caso Garlasco pubblicato dal canale Bugalalla. Terminata la trasmissione, il 38enne resta in silenzio per circa due minuti, prima di iniziare a parlare da solo ad alta voce in quello che gli investigatori definiscono un vero e proprio soliloquio intercettato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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