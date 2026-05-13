Sentite cosa dice Garlasco a Storie Italiane gli audio dell’intercettazione che mette nei guai Andrea Sempio

Durante una puntata di Storie Italiane sono stati trasmessi alcuni audio di un’intercettazione che coinvolge direttamente Andrea Sempio, collegata alle indagini sul delitto di Garlasco. Le registrazioni sono state analizzate e condivise in diretta, attirando l’attenzione su un particolare che potrebbe influenzare le prossime fasi del procedimento giudiziario. La vicenda torna a essere al centro dell’attenzione pubblica, con le nuove indiscrezioni che emergono nelle ultime ore.

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C’è un dettaglio, emerso nelle ultime ore, che rischia di riaccendere con forza il dibattito attorno al delitto di Garlasco. Un elemento che non riguarda nuove prove materiali, ma qualcosa di ancora più sottile e controverso: le parole, pronunciate in un momento apparentemente privato, che ora vengono rilette dagli inquirenti con un peso completamente diverso. Se ne è parlato apertamente nella puntata del 13 maggio di Storie Italiane, dove è stata analizzata una intercettazione che vede protagonista Andrea Sempio. Un audio che, per chi indaga, potrebbe rappresentare uno dei tasselli più delicati dell’intero nuovo filone investigativo. Il contesto è preciso: sono le 15.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speciale Garlasco: L'Audio Esclusivo dell'Intercettazione tra Rita Preda e Stefania Cappa Notizie correlate “Però caz**, a quell’ora…”. Garlasco, l’audio che mette nei guai SempioUna frase registrata anni fa torna ora nel cuore delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Garlasco, ecco l’audio di Sempio in auto! Cosa dice: sentite la sua voceNuovo tassello nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove gli investigatori stanno passando al setaccio ogni parola pronunciata da Andrea Sempio. Temi più discussi: Garlasco, la verità delle gemelle Cappa: rispunta il verbale sulle avance respinte; Delitto di Garlasco, interrogatorio muto per Sempio | Si avvarrà della facoltà di non rispondere; Delitto di Garlasco | Palmegiani: Non vediamo indizi contro Sempio, oggi giornata importante; Vi dico di mio figlio. Garlasco, la mamma di Andrea Sempio parla: silenzio rotto e caos (VIDEO). Cassese in tv a #storieitaliane ricorda che Stefania kappa ha visto chiara il giorno prima, io ricordo che in sit diceva che l'aveva sentita per telefono tant'è che non risultava la sua chiamata. #garlasco x.com Garlasco, il direttore Scotti a Storie Italiane: Strani i comportamenti di Sempio sui biglietti. Lucido calcolatore o…Il giallo di Garlasco continua e si accende il dibattito in studio a Storie Italiane su Rai1, l’attenzione della conduttrice Eleonora Daniele si concentra sui bigliettini buttati da Sempio, pezzi di c ... affaritaliani.it Garlasco, il direttore di Affaritaliani Scotti su Rai1: Indagini svolte male e guardando a una sola soluzioneL'intervento del direttore di Affaritaliani, Marco Scotti, ospite nella puntata di Storie Italiane di oggi 12 maggio ... affaritaliani.it