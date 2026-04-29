Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni | una veglia nella Basilica

Giovedì 30 aprile alle 20 si svolgerà una veglia di preghiera presso una basilica della città, organizzata dalla comunità di formazione dei prenovizi carmelitani e dal loro formatore, un padre appartenente ai Carmelitani. L’evento si tiene in occasione della 63esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. L’iniziativa coinvolge i membri della comunità religiosa e si svolge all’interno della chiesa locale.

MESAGNE - Una veglia di preghiera per tutte le vocazioni giovedì 30 aprile alle ore 20. È l'iniziativa della comunità di formazione dei prenovizi carmelitani insieme al loro formatore padre Cosimo Pagliara, Ppovinciale dei Carmelitani, in occasione della 63esima Giornata mondiale di preghiera per.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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