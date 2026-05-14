Invece di arrivare alla Biennale con opere già concluse, il padiglione si sviluppa attraverso un processo di residenza artistica direttamente a Venezia. Sette artisti indonesiani hanno infatti lavorato insieme a stampatori veneziani, confrontandosi con le antiche tradizioni grafiche della città, facendo diventare Venezia e il suo ricco patrimonio artistico e culturale parte integrante del processo creativo e delle opere stesse. Il progetto considera la stampa non semplicemente come mezzo di riproduzione, ma come luogo di trasmissione, in cui tecniche, gesti e forme di conoscenza si muovono tra Indonesia e Venezia attraverso pratiche condivise. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Padiglione Indonesiano alla Biennale di Venezia 2026: tra arte, memoria e scambio culturale

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