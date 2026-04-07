Dalla musica all' acqua il padiglione Venezia alla Biennale Arte 2026

Questa mattina a Ca' Farsetti, sede del comune di Venezia, è stato annunciato il progetto intitolato “Note persistenti”. Il padiglione Venezia, situato ai Giardini di Castello, presenterà questa iniziativa alla prossima Biennale Arte del 2026. La proposta coinvolge elementi legati alla musica e all'acqua, e sarà esposta nel contesto dell'esposizione internazionale di arte contemporanea.

Presentato dal sindaco Brugnaro il progetto "Note persistenti" curato da Giovanna Zabotti con la partecipazione di Dardust e Paolo Fantin, e le opere del concorso Artefici del nostro tempo Questa mattina a Ca' Farsetti, sede del comune di Venezia, è stato presentato “Note persistenti”, il progetto che il padiglione Venezia (situato ai Giardini di Castello) presenta alla Biennale Arte 2026. L’allestimento è stato presentato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dalla curatrice Giovanna Zabotti e dal Commissario Maurizio Carlin. Con loro presenti alcuni degli artisti che hanno ideato e progettato gli spazi espositivi, rappresentanti di enti e istituzioni coinvolte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Biennale Arte, a Venezia presentato il Padiglione Centrale ai Giardini riqualificatoÈ stato presentato oggi il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale completamente riqualificato.

Biennale Venezia 2026, i ministri Ue: “Concedere padiglione alla Russia è un segnale inquietante”I ministri della Cultura di 20 Stati dell’Unione europea, nonché di Norvegia e Ucraina, hanno inviato una lettera alla Biennale di Venezia in merito...

Temi più discussi: Cosa vedere ora a Venezia in attesa della Biennale Arte 2026; Sea of Sound e Mark Francis; Biennale Musica, il festival prende il via con un corteo sonoro sull'acqua; L’arte da conoscere in Italia è su Artbox.

Biennale Musica, il festival prende il via con un corteo sonoro sull'acquaVENEZIA - Un festival che comincia sull'acqua, come solo Venezia sa fare. La Biennale Musica 2025, al debutto sotto la direzione di Caterina Barbieri, si è aperta ieri con un corteo musicale tra i ... ilgazzettino.it

Un corteo musicale d'acqua inaugura la Biennale MusicaSarà il corteo musicale d'acqua 'Cry of Our Guardian Star' a inaugurare sabato 11 ottobre la Biennale Musica, diretta per il primo anno dalla musicista e compositrice Caterina Barbieri, che ha scelto ... ansa.it

Conversazione in anteprima con l’artista e la curatrice Clara Tosi Pamphili sulla mostra e performance alla Fondazione Querini Stampalia, in occasione della Biennale Arte 2026 - facebook.com facebook

Alla Biennale di Venezia il punto non è censurare l’arte, ma rifiutare l’ipocrisia: i padiglioni nazionali sono anche diplomazia culturale, immagine, soft power. E non si può dare una vetrina di Stato a chi massacra civili e semina distruzione. x.com