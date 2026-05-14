Un rapporto pubblicato dal New York Times ha suscitato polemiche per la sua presentazione, con un articolo in prima pagina che accusa Israele di violenze sui palestinesi senza fornire prove concrete. Nella stessa giornata sono state riportate due storie di violenza sessuale legate al conflitto, entrambe caratterizzate da eventi tragici. La copertura giornalistica si concentra su queste vicende, evidenziando come vengano trattate le accuse e le testimonianze in un contesto di tensione e conflitto.

Una sola giornata separa due tragiche storie di violenza sessuale legate al conflitto israelo-palestinese. Ma il modo in cui i principali media occidentali le hanno trattate, evidenzia Drop Site News, rivela un’asimmetria difficile da ignorare. L’11 maggio 2026, il noto editorialista del New York Times Nicholas Kristof ha pubblicato – tra le opinion – un’inchiesta meticolosamente documentata, intitolata The Silence That Meets the Rape of Palestinians. Kristof ha intervistato quattordici sopravvissuti palestinesi – uomini, donne e persino bambini – che hanno raccontato stupri, sevizie sessuali e torture sistematiche da parte di guardie carcerarie, soldati e interrogatori israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il NYT dimostra le violenze sui palestinesi? Subito in prima pagina il rapporto senza prove di Israele

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