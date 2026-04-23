i coloni e i soldati israeliani usano le violenze di genere e le molestie per spingere i palestinesi ad andarsene

Le accuse riguardano l’uso di violenze di genere e molestie da parte di coloni e soldati israeliani come strumenti per indurre i palestinesi a lasciare le loro abitazioni. Oltre agli scontri armati, alle sparatorie e alle distruzioni di terreni e animali, si segnalano comportamenti di natura sessuale e intimidazioni che hanno provocato timori e pressioni tra la popolazione locale. Questi episodi si aggiungono alle tensioni già presenti nella regione, aggravando la difficile situazione sul territorio.

Non solo gli attacchi armati, gli spari, le terre a fuoco, le uccisioni del bestiame. A spingere i palestinesi della Cisgiordania ad abbandonare le loro case sono anche le violenze di genere, le molestie e le minacce a sfondo sessuale perpetrate da coloni e soldati israeliani, in un contesto di discriminazione sistematica e impunità generale. È ciò che viene descritto in un dettagliato report dei ricercatori del West Bank Protection Consortium, intitolato “Violenza sessuale e trasferimenti forzati in Cisgiordania”. Il consorzio riunisce cinque organizzazioni non governative internazionali con a capo il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), realtà che assiste le persone costrette a fuggire dalle zone in cui vivono.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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